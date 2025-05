Programa Saúde na Escola promove ações de prevenção e cuidado com estudantes da rede pública

O Programa Saúde na Escola (PSE) está sendo executado no município com o objetivo de integrar as áreas da saúde e da educação, promovendo ações voltadas à prevenção, promoção e cuidado com os estudantes da rede pública.

Coordenado pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS), o programa contempla diversas atividades, como avaliação de saúde, vacinação, orientações sobre alimentação saudável, cuidados com a saúde mental, prevenção de doenças e incentivo à prática de atividades físicas.

As ações visam contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, fortalecendo o bem-estar físico, emocional e social, além de favorecer o desempenho escolar.

O cronograma do PSE já está em andamento. As próximas ações ocorrerão nas seguintes datas e escolas:

13 de maio – Escola São Paulo

20 de maio – Escola Fagundes Varela

27 de maio – Escola Pontão dos Buenos

03 de junho – Escola Osmar Hermman

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e qualidade de vida dos estudantes, atuando de forma preventiva e educativa no ambiente escolar.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7