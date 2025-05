Estado destina recursos para reformas de unidades de saúde e aquisição de equipamentos em Eldorado do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou nesta sexta-feira (9/5), em Eldorado do Sul, duas portarias que liberam cerca de R$ 300 mil em recursos emergenciais para a reforma de unidades básicas de saúde (UBS) e aquisição e instalação de equipamentos para a rede municipal de saúde.

As portarias foram assinadas pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, emencontrorealizado na UBS Centro Novo,uma das regiões maisafetadas pela enchente de maio de 2024. A prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, e a secretária-adjunta da Reconstrução Gaúcha, Ângela de Oliveira, estiveram presentes noatode assinatura. “É um momento de grande simbolismo, pois demonstra a superação de obstáculos e de desafios e mostra que a nossa união consegue enfrentar as dificuldades”, destacou Arita Bergmann.

“Estamos agora conseguindo entregar o recurso na ponta, garantindo o atendimento e os serviços para a população”, comemorou a prefeita, ao lembrar que as unidades de saúde do município foram devastadas em 2024. Eldorado do Sul foi um dos municípios mais atingidos no Estado pelas enchentes de maio de 2024 e ainda se encontra em estado de calamidade.

Dos valores, R$ 118,7 mil vão possibilitar a reforma das UBSs Centro Novo, Sans Souci e Loteamento Popular, além da unidade de pronto atendimento 24 horas.Outros R$ 181,1 mil vão financiar a compra de equipamentos, como monitor de sinais vitais, oxímetro e autoclave e balança, móveis, além de computadores para as unidades de saúde locais, possibilitando a retomada dos serviços para a população do município.

Prefeitura apresenta projeto de novo hospital

A intenção de construir um hospital em Eldorado do Sul foi apresentada pela prefeita Juliana Carvalho ao governo do Estado. Há interesse em fazer um “hospital resiliente”, com estrutura preparada para a manutenção dos serviços em situações de calamidade.

A proposta agora será analisada tecnicamente pelas secretarias estaduais da Saúde e da Reconstrução Gaúcha, considerando as possibilidades de financiamento e o plano assistencial com base nas necessidades de atendimento e demandas de especialidades médicas de Eldorado do Sul e da região.

Na reunião, a secretária-adjunta da Reconstrução Gaúcha, Ângela de Oliveira, explicou que um dos eixos do Plano Rio Grande é o da resiliência, com foco na prevenção e mitigação de efeitos, o que exige investimentos estruturantes e adaptação das cidades. Após a reunião, os representantes do Estado conheceram uma área pública municipal próxima ao Centro Administrativo da Prefeitura de Eldorado do Sul, apontada como uma opção para construção do hospital.

O Plano Rio Grande é um programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.