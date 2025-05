Dois homens são presos por tráfico de drogas e furto qualificado

A prisão ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de furto de cabos de energia. Os suspeitos foram localizados e, ao serem abordados, informaram que já haviam vendido o material em outro município. Com eles, foram apreendidas nove porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Na tarde de sexta-feira, 9, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado, no município de Tenente Portela.

