Município busca novas parcerias com o governo estadual

A secretária de Habitação e Assistência Social e primeira-dama de Derrubadas, Rosimeri Marques, está acompanhando o prefeito Miro Mulbeier em compromissos oficiais na capital gaúcha. Na sexta-feira, 9, ela participou de uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel, para tratar de iniciativas voltadas ao fortalecimento da área social no município.

Durante o encontro, foram debatidas possibilidades de parcerias e programas estaduais que podem ser acessados por Derrubadas, com foco na ampliação e qualificação dos serviços de assistência social. A reunião também foi uma oportunidade para estreitar o diálogo com o governo estadual e atualizar a equipe municipal sobre ações em andamento.

Segundo Rosimeri Marques, a reunião foi produtiva e permitiu alinhar ideias, além de abrir caminhos para futuras colaborações. A secretária também visitou gabinetes e manteve contato com outras lideranças políticas, reforçando a articulação institucional do município.

A agenda faz parte dos esforços da administração municipal para buscar apoio técnico e institucional que contribua para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população de Derrubadas.