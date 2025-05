CDR aprova uso do Fungetur para qualificação de profissionais do turismo

Durante a reunião desta terça-feira (13), a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou o projeto que autoriza o uso de recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para financiar a formação e a capacitação de profissionais do setor ( PL 6542/2019 ). O projeto, da Câmara dos Deputados, contou com parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC) e agora vai para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Atualmente, o Fungetur já é destinado ao financiamento e apoio de projetos e empreendimentos considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo. Com a mudança proposta pelo projeto, feita na Lei Geral do Turismo, de 2008 , o fundo passa a incluir expressamente ações de qualificação profissional no rol de atividades apoiadas, desde que estejam alinhados aos objetivos da Política Nacional de Turismo e às metas do Plano Nacional de Turismo (PNT).

Presidente da CDR, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) reconheceu a necessidade de melhorias na área e afirmou que o projeto representa um "importante passo" nesse sentido.

— Com certeza um dos maiores desafios que temos no turismo é a qualidade da prestação dos serviços. O Brasil é rico em atrações turísticas, isso vale para o país inteiro e em diferentes naturezas. Merece atenção a qualidade do serviço que envolve esse setor — ressaltou.