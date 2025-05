Pecuária lidera exportações do agro catarinense em 2024, com destaque para carne de frango e suína

Em 2024 o agro em Santa Catarina respondeu por 64,9% das exportações catarinenses – Foto: Divulgação/Porto de São Francisco do Sul

Em 2024 as exportações do agro em Santa Catarina foram de US$7,57 bilhões e responderam por 64,9% dos US$11,66 bilhões das exportações catarinenses, com destaque para a pecuária. Esses números estão na 45ª Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2024, publicação do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) que oferece uma análise abrangente sobre o desempenho do setor e orienta políticas públicas, investimentos e estratégias para o campo.

Conforme o Observatório Agro Catarinense houve uma forte concentração das exportações catarinenses em poucos setores e produtos. Dos 25 setores existentes, apenas seis foram responsáveis por quase 94% do valor exportado em 2024, com destaque para carnes (54,8%) e produtos florestais (25,2%).

No ano passado, os protagonistas das exportações catarinenses foram a carne de frango, a carne suína, a madeira, a soja em grão, o papel e o fumo. Juntos, esses itens representaram 88,1% do valor total exportado pelo setor no estado. Entre os destaques, a carne suína apresentou o maior crescimento em relação ao ano anterior. As exportações do produto aumentaram 8%, somando US$1.69 bilhão. Já a carne de frango, principal item da pauta exportadora catarinense, teve uma alta mais modesta, de 0,2%, alcançando US$2,29 bilhões.

De acordo com Alexandre Luís Giehl, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, o desempenho é reflexo de uma combinação de fatores, entre os quais se destacam a excelência sanitária da produção estadual e o impacto de problemas sanitários em outros países. “O controle rigoroso em toda a cadeia produtiva é um dos grandes diferenciais da agropecuária catarinense e tem reconhecimento internacional. Esse padrão de qualidade tem garantido a confiança dos mercados mais exigentes e sustentado a posição de destaque do estado no comércio internacional de proteínas animais”, afirma Giehl.

Além disso, surtos de peste suína africana e de gripe aviária registrados em diversas regiões do mundo elevaram a demanda por carnes produzidas em ambientes considerados seguros do ponto de vista sanitário, como é o caso de Santa Catarina. Com esse cenário, as exportações catarinenses de carne suína para as Filipinas cresceram 48% em 2024, enquanto os embarques de carne de frango para o Japão aumentaram 25%. “Esses são apenas dois exemplos que ilustram como a conjugação de fatores internos e externos favoreceu o desempenho do setor”, conclui o analista.

China e EUA lideram compras do agro catarinense em 2024

Em 2024, a China e os Estados Unidos se mantiveram como os principais destinos das exportações do agronegócio catarinense. Juntos, os dois países responderam por 28,6% do total exportado pelo estado, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC – Comex Stat).

A China concentrou 15,6% das vendas externas de Santa Catarina, enquanto os Estados Unidos ficaram com 13%. Em seguida, aparecem Japão (8,2%), Filipinas (6%), México (5,9%) e Chile (4,3%), consolidando a presença dos produtos catarinenses em mercados estratégicos da Ásia e das Américas.

A apresentação destes dados está disponibilizada no canal do youtube do Observatório Agro Catarinense e a publicação completa pode ser acessada no site do Observatório .

