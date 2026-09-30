WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Portela FM
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Vento Sul
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Niederle
Justiça

TSE irá julgar decisão que barrou postagens sobre Nossa Senhora

Sessão será nesta quarta-feira (30) a partir das 10h

30/09/2026 00h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, marcou para esta quarta-feira (30) o julgamento virtual da decisão da Corte que derrubou postagens nas redes sociais relacionadas à retirada de Nossa Senhora Aparecida do título de padroeira do Brasil.

A sessão virtual está prevista para começar às 10h.

Na semana passada, o ministro André Mendonça, do TSE, acolheu pedido do candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e mandou retirar uma postagem do humorista Antonio Tabet e de conteúdos semelhantes. Flávio Bolsonaro alegou que o texto foi inserido no contexto de mensagens falsas que atribuem a ele a apresentação de um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil, fato que ele nega.

Entenda

O caso envolvendo as postagens sobre Nossa Senhora começou no último final de semana.

Na quinta-feira (24), o humorista Antonio Tabet publicou na rede social X: “A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”

A pedido de Flávio Bolsonaro, André Mendonça ordenou a retirada da postagem e de conteúdos semelhantes, sob a justificativa de que a publicação teria disseminado notícia falsa a respeito do candidato.

Apesar de não ter sido citado na postagem, o candidato alegou que o texto foi inserido no contexto de mensagens falsas que atribuem a ele a apresentação de um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil, fato que ele nega.

No domingo (27), o ministro Flávio Dino atendeu ao recurso do humorista e derrubou a decisão do ministro André Mendonça, que havia determinado a retirada da postagem. Em seguida, o candidato recorreu ao ministro Luiz Fux, que derrubou a decisão de Dino.

Mais cedo, o presidente do STF decidiu não pautar para a sessão desta quarta-feira (30) o julgamento sobre as duas decisões.

A decisão permitiu ao TSE marcar a sessão que será realizada amanhã.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes
© Valter Campanato/Agência Brasil Dino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas
© Lula Marques/Agência Brasil Mendonça libera postagem de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 15°
17°

Sensação

0.77 km/h

Vento

98%

Umidade

Folha Popular
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Portela FM
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Vento Sul
F&J Santos
Sala
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre
Tenente Portela - RS
Recapeamento da Praça do Chalé avança com ajustes na drenagem
Portela FM
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Vento Sul
Unimed
APPATA
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 3 horas Percentual de jovens nem-nem no Brasil cai para 22,4%, mostra estudo
Há 3 horas Veja como foi a quarta-feira (30) dos presidenciáveis
Há 3 horas WhatsApp lança regras para controle parental no Brasil; saiba como
Há 6 horas Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção
Há 6 horas Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
Sala
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Vento Sul
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Portela FM
Mais lidas
1
Há 4 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
3
Há 2 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
4
Há 1 dia Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
5
Há 2 dias Novena de Nossa Senhora Aparecida mobiliza comunidade de Tenente Portela
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Vento Sul
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Sala
Meganet
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados