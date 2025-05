Casos de influenza aumentam e medidas de prevenção são recomendadas

Com informações da Rádio Planeta FM – 102.7

A Secretaria orienta que os usuários levem suas próprias máscaras ao se dirigirem à UBS. No entanto, para aqueles que não possuírem, a unidade disponibiliza máscaras para uso no local.

Segundo o secretário de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), é recomendável o uso de máscaras dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS), em ambientes fechados e em locais com grande circulação de pessoas, especialmente por aqueles que apresentam sintomas gripais.

Diante do aumento de casos de influenza H1N1, a Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí reforça a importância da adoção de medidas protetivas para reduzir o risco de transmissão e proteger a população.

