Polícia Civil prende quinto suspeito de crime sexual em Crissiumal

Na terça-feira, 13, a Polícia Civil, por meio da Operação Dead Rabbit, efetuou a prisão do quinto suspeito de envolvimento em um crime de estupro ocorrido no início de abril, no município de Crissiumal.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Horizontina, local onde o investigado reside. Assim como os demais envolvidos, ele foi indiciado pela prática do crime, cuja vítima é uma adolescente.

A investigação foi coordenada pelo delegado William Garcez. No total, quatro adultos foram indiciados. Um adolescente também foi identificado como participante do ato e apontado como autor de ato infracional análogo ao crime.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que reforça o compromisso com o combate à violência e à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.