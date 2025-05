Nova base dos Bombeiros Voluntários será inaugurada com formatura e estrutura ampliada

A comunidade de Tenente Portela e região vive um momento histórico na segurança pública. No dia 17 de maio, às 9h, será inaugurada a nova base dos Bombeiros Voluntários, com 376 m² de área construída e localizada em ponto estratégico da cidade, próximo à rodovia. A cerimônia também marca a formatura da primeira turma de bombeiros voluntários pela Escola Voluntersul e o terceiro aniversário da associação.

A nova sede representa um grande avanço na estrutura de atendimento, com espaço adequado para viaturas, equipamentos, treinamentos e recepção à comunidade. “Agora temos condições de receber escolas, organizar melhor nosso material e sair com mais agilidade para os atendimentos, especialmente nos horários de pico. Ficou num ponto estratégico que é perto da rodovia e o tempo resposta vai ser bem mais rápido, pois agora não precisa passar por dentro da cidade de Tenente Portela. O pessoal já sai da base e vai para os municípios que a gente atende”, destacou a presidente da associação, Cleide Cristiane de Cristo da Rosa.

A corporação atua em cinco municípios: Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Barra do Guarita. Atualmente, são 17 bombeiros voluntários em atividade, que se revezam nos plantões — todos de forma não remunerada. “Nosso trabalho é movido por amor ao próximo. Recebemos apoio das prefeituras e da comunidade, mas ainda não temos recursos estaduais ou federais. Queremos aumentar o quadro do operacional, porém, visto que a gente desenvolve um trabalho 100% voluntário, então a adesão é muito baixa, porque de fato é 100% voluntário. Sempre falo que a gente recebe muito mais do que dinheiro. O pessoal do operacional sabe muito bem disso, que a gente vai para casa com o coração quentinho, que trabalha em prol da comunidade, em prol do próximo”, frisou Cleide.

Além da estrutura física, a base recebeu recentemente um importante reforço: um compressor de ar respirável, que elimina a necessidade de deslocamentos a outras cidades para abastecer os cilindros usados em ações com fumaça ou submersão. A expectativa da equipe é seguir investindo em equipamentos, formação e na captação de novos voluntários.

“Queremos nos aproximar da comunidade e mostrar que, mesmo com poucos recursos, conseguimos fazer muito. O que nos motiva é ver o reconhecimento das pessoas, saber que estamos fazendo a diferença na vida de alguém que precisa de socorro, de apoio, de segurança. Nós, enquanto associação, nos colocamos à disposição de toda a comunidade, de todos os municípios. A gente trabalha com o intuito de plantar no coração da criança, do adolescente, sobre o voluntariado, sobre o ser voluntário, o ajudar o outro sem esperar nada em troca. Continuamos sendo a mão amiga da comunidade. Sempre que precisar nos contatar, estamos à disposição”, completou a presidente.

O evento de inauguração terá ainda um momento de integração com a comunidade, apresentação dos bombeiros e homenagem às famílias. “Queremos que as pessoas conheçam quem está por trás das fardas e entendam o valor do voluntariado para nossa região”, finalizou.