Zenaide Maia defende papel estratégico da Conab

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (14), a importância da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que completa 35 anos de criação. Ela considera que o papel estratégico da Conab para a segurança alimentar do país e para a dignidade da população tem sido ameaçado pela possibilidade de privatização da empresa.

— O nosso país está cada vez mais sujeito a extremos climáticos. (…) E quem é que socorre o povo quando falta o alimento? Quem é que leva o alimento para onde o mercado não quer chegar? É a Conab. Através dos estoques reguladores, ela consegue garantir que o alimento não falte nas prateleiras, mesmo na crise — explicou.

Ao definir a segurança alimentar como questão de saúde pública, Zenaide defendeu a formação de estoques reguladores, salientando que os grandes países produtores de alimentos não permitem que a totalidade de sua produção seja exportada. Para ela, a atuação da Conab assegura preços justos para consumidores e produtores e tem que ser fortalecida com reforço orçamentário e valorização de seus servidores. A eventual privatização da empresa, disse, significaria “virar as costas” para os pequenos agricultores.

— O povo que está nos rincões do Nordeste, da Amazônia, do Sul e do Sudeste precisa da Conab. Quem diz o contrário, ou não conhece o Brasil real, ou escolheu ficar do lado dos grandes latifúndios e dos grandes interesses econômicos — concluiu.