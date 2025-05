Governo do Estado repassa mais de R$ 3 milhões para qualificar serviços em quatro hospitais gaúchos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, assinou nesta quarta-feira (14/5), quatro convênios com hospitais do interior, em um investimento na rede assistencial que supera R$ 3 milhões, via Programa Avançar Mais . Foram contemplados o Hospital Regional de Santa Maria, o Hospital da Colônia Nova (Aceguá), o Hospital Comunitário de Nonoai e o Hospital Santo Antônio (Estação). É mais um investimento na saúde, uma das grandes prioridades da gestão do governador Eduardo Leite.

“São hospitais que tem um papel relevante para a rede assistencial e ambulatorial do Estado, qualificando os serviços disponíveis para a população”, ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. A titular da pasta também reforçou que o governo do Estado criou uma política pública de incentivo aos pequenos hospitais, como os de Aceguá e Estação, que já foram contemplados com cerca de R$ 42 milhões em investimentos. O Hospital Comunitário de Nonoai, considerado de médio porte, já recebeu aporte de mais de R$ 4 milhões do Estado.

Ato, realizado de forma on-line, teve a presença de representantes de hospitais e prefeituras e coordenadores regionais de saúde -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“O Hospital Regional de Santa Maria, embora leve o nome da cidade, atende 40 municípios da Região Central”, destacou o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo. De propriedade do Estado, o Hospital Regional de Santa Maria é administrado pelo Instituto de Cardiologia.

O ato de assinatura foi realizado de forma on-line, e teve também a presença do prefeito de Estação, Geverson Zimmermann, de representantes dos hospitais e das prefeituras, de coordenadores regionais de saúde e da deputada estadual, delegada Nadine.

Hospitais beneficiados

Hospital Regional de Santa Maria

Valor:R$ 743.930,82. Implantação do Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI).

Hospital da Colônia Nova (Aceguá)

Valor: R$ 750.000,00. Adequação e ampliação do serviço de nutrição e dietética.

Hospital Comunitário de Nonoai

Valor:R$ 804.604,40. Aquisição de equipamentos hospitalares como autoclave, lavadoras, ultrassom, camas hospitalares motorizadas e mobiliários.

Hospital Santo Antônio (Estação)

Valor:R$ 748.076,26. Aquisição de equipamentos como carro de anestesia, mesas cirúrgicas, foco cirúrgico, incubadora, camas elétricas e berço aquecido.