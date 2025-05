Saúde amplia atendimentos com novo aparelho de eletrocardiograma

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

A iniciativa integra os esforços da atual Administração Municipal em fortalecer a atenção básica e garantir mais agilidade e comodidade no atendimento à população miraguaiense.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva, o Pretinho, a aquisição do aparelho representa uma importante conquista para a comunidade. “Estamos sempre buscando melhorias para facilitar o acesso aos serviços de saúde. A instalação do eletrocardiógrafo é um grande avanço, pois evitará que os moradores precisem se deslocar para outros municípios para realizar esse exame”, destacou.

O eletrocardiógrafo, como é tecnicamente conhecido, é um equipamento médico utilizado para registrar a atividade elétrica do coração. Ele capta os sinais emitidos pelo músculo cardíaco por meio de eletrodos e os transforma em um traçado visual, permitindo a análise por profissionais da área da saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí dará um importante passo na ampliação dos atendimentos à população nesta sexta-feira, 16. Às 8h30, será inaugurado o novo aparelho de eletrocardiograma, que passará a integrar os serviços oferecidos no município.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.