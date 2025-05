Prefeitura discute saneamento e novo sistema de abastecimento com representantes da Corsan

Com informações da Rádio A Verdade

O prefeito Locatelli agradeceu a visita dos representantes da Corsan e reforçou a importância da parceria com a empresa para o desenvolvimento das ações em andamento. Ele afirmou que a administração municipal segue comprometida com a busca por melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população.

Entre os principais assuntos abordados, esteve o Plano Regional de Saneamento, cuja conclusão está prevista para o dia 25 de maio de 2025. Também foi discutida a futura inauguração do novo sistema de abastecimento de água, que terá como fonte um poço perfurado nas proximidades da divisa do município. A nova estrutura deverá beneficiar diretamente a população de Vista Gaúcha, especialmente durante períodos de estiagem.

Na manhã de quinta-feira, 15, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, recebeu em seu gabinete representantes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) para tratar de temas relacionados ao saneamento básico no município e região.

