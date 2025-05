Promotora Milena dos Santos ministra palestra sobre abuso infantil no município

As secretarias municipais de Educação e Assistência Social de Miraguaí, em parceria com a Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente, Rede de Apoio à Escola, CRAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condica) e Conselho Tutelar, com o apoio da Delegacia de Polícia local e do Ministério Público de Tenente Portela, estão promovendo ações de conscientização nas escolas como parte da campanha Maio Laranja.

A iniciativa tem como objetivo estimular o diálogo e ampliar a conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil, e a campanha busca dar visibilidade ao tema.

Segundo dados divulgados pela campanha Maio Laranja, três crianças são abusadas por hora no país. Aproximadamente 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Estima-se que 500 mil crianças e adolescentes sejam explorados sexualmente todos os anos no Brasil, mas apenas cerca de 7,5% desses casos são formalmente denunciados, o que indica uma subnotificação significativa.

A programação em Miraguaí teve início na segunda-feira, 12, com atividades na EMEI Lenirinha. No dia 13, houve reunião da Rede com apresentação do programa Libertar e ações nas EMEIs Raio de Luz e Esperança.

Na quarta-feira, 15, foi realizada uma palestra com a Promotora de Justiça da Comarca de Tenente Portela, Milena dos Santos Oliveira. O evento ocorreu no auditório da Unidade Básica de Saúde, com a participação de professores, funcionários, agentes de saúde, integrantes do PIM, membros da Rede e autoridades locais.

As atividades seguem nas próximas semanas com palestras e ações nas escolas Lenira de Moura Lütz e Instituto Estadual Fagundes Varela, que contarão com a participação da inspetora Liara, em data a ser confirmada. Também estão previstas ações nas escolas municipais São Paulo, Getúlio Vargas e Assis Brasil.

No dia 20 de maio, a programação continua nas escolas estaduais Osmar Hermann, na comunidade de Irapuá, e no dia 21, na Pontão dos Buenos, em Tronqueiras.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7