Administração Municipal investe em novos veículos para áreas sociais e rurais

A Administração Municipal de Vista Gaúcha anunciou a aquisição de dois veículos novos modelo Fiat Strada Volcano, cabine dupla, motor 1.3, ano 2025. Os veículos foram adquiridos com recursos da Consulta Popular 2023/2024, somados à contrapartida financeira do município.

Um dos veículos será destinado à Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e ampliar o suporte às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O segundo veículo será utilizado pela Secretaria da Agropecuária e Meio Ambiente, contribuindo para ações voltadas ao desenvolvimento rural e à melhoria do atendimento aos produtores locais.

O prefeito Claudemir José Locatelli destacou a importância da participação da comunidade no processo da Consulta Popular.

“Sempre que a população é chamada a votar e escolher as prioridades do município, ela demonstra seu compromisso com o futuro de Vista Gaúcha. Esses veículos são frutos desse envolvimento cidadão. A Administração fez sua parte, e agora quem vai colher os benefícios é a nossa comunidade”, afirmou.

Os veículos contam com tecnologia moderna para garantir segurança e eficiência no desempenho das atividades municipais.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a boa gestão dos recursos públicos e agradece à população pela participação no processo democrático da Consulta Popular, realizado anualmente no município.

Com informações da Rádio A Verdade