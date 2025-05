Governo inaugura serviço especializado na saúde da mulher em Sapucaia do Sul

O governo do Estado inaugurou, na quinta-feira (15/5), o novo Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher ( SERMulher ) de Sapucaia do Sul, que vai funcionar na Clínica de Saúde da Mulher (Clisam), da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. A iniciativa é uma estratégia da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a previsão é que sejam realizadas por ano, 1.680 primeiras consultas médicas, 2.592 consultas com equipes multiprofissionais, além de 7.740 exames e procedimentos.

O serviço visa contribuir para a redução das filas de atendimento especializados da mulher, oferecendo cuidado integral desde aprevençãoepromoçãodasaúdeaté odiagnósticoetratamentodedoençascomocâncerdecolodoúteroe demama. Também vai tratar de casos suspeitos de endometriose, investigação de infertilidade e climatério.

A clínica dará sequência ao trabalho de rastreamento e investigação iniciado na Atenção Primária da Saúde (APS), dando continuidade ao encaminhando das usuárias para a Atenção Terciária, quando necessário. Também possui capacidade para formação de profissionais para a APScomo ainserção do dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros procedimentos.

Para a implantação do serviço, a SES destinou R$ 200 mil, em parcela única. Para custeio mensal serão repassadas parcelas de R$ 125 mil.

Durante o ato de inauguração, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, salientou que “essa entrega faz parte de um dos programas que mais toca no nosso coração”. Ela saudou o fato de que “ao criarmos essa política pública e sermos acolhidos pelo município de Sapucaia do Sul, dentro desse Centro de Atendimento às Mulheres, que é um equipamento público municipal, por si só, já demonstra o compromisso, a decisão política desta prefeitura de colocar a saúde como uma prioridade de governo”.

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, frisou que “estamos recebendo um SERMulher, que além de atender a nossa comunidade, vai atender mais 41 municípios. É uma referência muito grande e que teve o reconhecimento do Estado pelo trabalho que nós já prestamos aqui e agora estamos complementando com mais recursos, com mais possibilidades de atender toda uma região”.

A diretora de Atenção Primária em Saúde da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Patrícia Bienert, ressaltou que “com esse programa a gente vai ter a garantia de conseguir realmente manter essa equipe multiprofissional que todas as mulheres precisam”, afirmou. “Então desde o psicólogo, assistente social, o ginecologista clínico, o ginecologista cirúrgico, o mastologista, o ecografista, as mamografias em tempo que a gente precisa, a gente sabe quanto faz diferença o prognóstico precoce para o tratamento dessa paciente, então a gente fica muito orgulhoso de Sapucaia ter sido contemplada com esse programa”, comentou.

Área de abrangência

O SERMulher RS Clínica de Saúde da Mulher (Clisam) em Sapucaia do Sul será referência para as seguintes regiões:

• Vale do Paranhana e Costa da Serra: Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula, Taquara e Três Coroas;

• Vale dos Sinos: Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São Leopoldo e Sapiranga;

• Vale do Caí Metropolitana: Barão, Brochier, Canoas, Capela de Santana, Esteio, Harmonia, Maratá, Montenegro, Nova Santa Rita, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Tabaí, Triunfo e Tupandi.

Panorama do SERMulher no RS

Em 2025, o Governo do Estado está destinando um total de R$ 34 milhões para a instalação de 20 serviços em todo o Estado, sendo dois na região metropolitana e dois na região centro-oeste. Desses, 16 já estão habilitados e cinco em funcionamento nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS).

Em funcionamento

• Osório (18ª CRS) - Associação Beneficente São Vicente de Paula

• Pelotas (3ª CRS) - Hospital Universitário São Francisco de Paula

• Tenente Portela (2ª CRS) - Associação Hospital Beneficente Santo Antônio

• Teutônia (16ª CRS) - Associação Beneficente Ouro Branco

• Sapucaia do Sul (1ª CRS) - Clínica de Saúde da Mulher – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Habilitados e em implementação

• Giruá (14ª CRS) - Hospital São José

• Bagé (7ª CRS) - Santa Casa de Caridade de Bagé

• Farroupilha (5ª CRS) - Hospital São Carlos

• Passo Fundo (6ª CRS) - Hospital de Clínicas

• Cruz Alta (9ª CRS) - Centro da Mulher

• Cachoeira do Sul (8ª CRS) - Hospital de Caridade e Beneficência.

• Ijuí (17ª CRS) - Hospital de Clínicas de Ijuí

• Ronda Alta (15ª CRS) - Associação Hospitalar de Ronda Alta

• Santiago (4ª CRS) - Hospital de Caridade

• Nova Palma (4ª CRS) - Associação Hospitalar Nossa Sra. da Piedade

• São Borja (12ª CRS) - Hospital Ivan Goulart

Aberta inscrições de adesão para mais quatro regionais de saúde

Estão abertas, de 15 de maio a 14 de junho, as inscrições para adesão de prestadores de serviços vinculados ao SUS de natureza privada sem fins lucrativos para implementarem o SERMulher, em municípios da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

• 1ª CRS: regiões Carbonífera, Costa Doce, Capital e Vale do Gravataí

• 10ª CRS: sede em Alegrete

• 11ª CRS: sede em Erechim

• 13ª CRS: sede em Santa Cruz do Sul.



O processo de seleção é para mais quatro serviços a serem implementados, fechando os 20 previstos pela SES para cobertura da atenção especializada à Saúde da Mulher no Estado. As adesões podem ser feitas na plataforma para inscrição , além do envio dos documentos obrigatórios referentes ao processo seletivo regido pela Portaria SES nº 320/2025.