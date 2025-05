Três presos por tráfico na Operação Tentáculos em Santo Augusto

Na tarde de quarta-feira, 14, a Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, Força Tática e o Canil da SUSEPE, deflagrou a Operação Tentáculos no município de Santo Augusto. A ofensiva resultou na prisão de um homem e duas mulheres, suspeitos de envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes.

Durante o cumprimento de mandados, as equipes apreenderam nove porções de substância semelhante à cocaína, uma porção de substância semelhante à maconha, três cartuchos de espingarda calibre 36, treze aparelhos celulares, duas balanças de precisão e aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro.

Após os procedimentos legais, os três detidos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecem à disposição da Justiça.

A operação é mais uma etapa do trabalho integrado das forças de segurança na repressão ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.