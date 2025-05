Visitação ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul está suspensa por tempo indeterminado

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), anunciou a suspensão, por tempo indeterminado, da visitação ao Parque Zoológico (Zoo) de Sapucaia do Sul. A manutenção do fechamento ocorre após a confirmação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (16/5), de que mortes de cisnes e patos foram motivadas pela Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1).

O acesso do público já estava suspenso de forma preventiva desde quarta-feira (14/5). A investigação da causa da morte incluiu a análise de amostras. Não há alteração nos trabalhos internos de atendimento aos animais.

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas, mas também pode acometer humanos.

Entre os principais sintomas apresentados nas aves estão dificuldade respiratória; secreção nasal ou ocular; espirros; falta de coordenação motora; torcicolo; diarreia; e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de influenza aviária devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura através da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.