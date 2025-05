Brigada Militar prende dois homens por porte ilegal de arma de fogo em Coronel Bicaco

Diante dos fatos, os homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. O veículo utilizado na fuga foi recolhido ao depósito do guincho.

Os indivíduos desobedeceram à ordem de parada emitida pela guarnição e fugiram em alta velocidade com um veículo. No entanto, foram interceptados por uma barreira policial posicionada mais à frente.

Na noite de sexta-feira, 16, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, durante a Operação Cerco Fechado, prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo no município de Coronel Bicaco.

