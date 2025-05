Veículo furtado em Panambi é recuperado em Crissiumal

Na madrugada de sábado, 17, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar, durante ações da Operação Cercado Fechado, prenderam um homem e uma mulher no interior do município de Crissiumal pelo crime de receptação.

Durante a ação, foi recuperado um veículo que havia sido furtado no município de Panambi.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Comunicação Social 7°BPM