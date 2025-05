Miraguaí realiza Dia D de vacinação contra a gripe

No sábado, 10 de maio, o município de Miraguaí realizou, na Unidade Básica de Saúde (UBS), o Dia D de vacinação contra a influenza (gripe). A ação faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população antes da chegada do inverno.

A meta da campanha era imunizar 90% do público-alvo, composto por idosos, crianças, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades.

Além da vacina contra a gripe, os profissionais de saúde também disponibilizaram as vacinas de rotina previstas no calendário nacional de imunização.

Diante do aumento dos casos de doenças respiratórias durante o inverno, o secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), reforçou a importância da vacinação para prevenir complicações e proteger os grupos mais vulneráveis.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7