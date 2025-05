Gabriel Souza inaugura obras de ampliação de hospital e unidade de saúde em Caibaté, na Região Noroeste do Estado

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, neste sábado (17/5), as obras de ampliação e qualificação do Hospital Roque Gonzales e da unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF 1), em Caibaté, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Os investimentos do governo do Estado nas duas unidades de saúde, uma das prioridades da gestão do governador Eduardo Leite, chegam a aproximadamente R$ 930 mil.

No hospital Roque Gonzales, as obras incluíram a construção de uma sala ambiente para instalação de equipamento de raio-x, um novo Centro de Esterilização de Materiais (CME) e um depósito para resíduos de lixo hospitalar. Gabriel destacou a relevância dos recursos destinados, especialmente para equipar o hospital. O investimento total do Estado nas melhorias foi de R$ 579 mil.

“O aparelho antigo, que não era digital, parou de funcionar. O Estado então repassou recursos para poder adquirir um aparelho novo, só que desta vez digital, com uma qualidade de imagem melhor, velocidade, muito mais eficiente, e que certamente vai salvar muitas vidas aqui. Essas entregas em Caibaté refletem o nosso compromisso em levar saúde de qualidade a todas as regiões do Rio Grande do Sul, valorizando a rede local e fortalecendo o SUS”, afirmou o vice-governador.

“Essas entregas em Caibaté refletem o nosso compromisso em levar saúde de qualidade a todas as regiões do RS”, afirmou Gabriel -Foto: Joel Vargas / Ascom GVG

Na unidade ESF 1 foram realizadas obras de ampliação e reforma com o objetivo de fortalecer a Atenção Primária à Saúde. A intervenção contou com a ampliação de 180 metros quadrados da unidade e a reforma da estrutura existente, com investimentos de cerca de R$ 350 mil.

Gabriel também destacou outros investimentos do Estado no município, como a recuperação da ERS-536, reforma do Complexo Esportivo Lago Azul e pavimentação asfáltica da rua Seffrin, que beneficiará a trafegabilidade, o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico da cidade.

Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Caibaté

Gabriel Souza também participou da 11ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Caibaté (Facic), um dos principais eventos do município voltado à valorização do agronegócio, comércio, indústria e cultura regional.

Gabriel ainda participou da Facic, um dos principais eventos do município voltado ao agronegócio, comércio, indústria e cultura -Foto: Joel Vargas / Ascom GVG

Durante a visita, o vice-governador percorreu os estandes da feira, conversou com expositores e ressaltou a importância de iniciativas como a Facic para o desenvolvimento econômico e social das comunidades do interior do Rio Grande do Sul.

“Hoje foi um dia especial aqui em Caibaté. Além de vermos já prontas essas obras tão importantes, visitar a Facic também é uma forma de enxergar a produção e a cultura do campo em cada um dos estandes, em cada produtor. O governo do Estado tem um compromisso com o desenvolvimento regional, e estar aqui é uma forma de reconhecer esse trabalho conjunto”, afirmou Gabriel.

A Facic é promovida de Caibaté e segue até domingo (18/5). A programação inclui a comemoração de 59 anos da comemoração do município, exposições, apresentações culturais, feira da agricultura familiar e atividades voltadas para a comunidade.