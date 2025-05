Processo Seletivo 002/2025 oferece vagas em cadastro reserva para educação

Mais informações sobre os cargos e requisitos estão disponíveis no edital, que pode ser acessado pelo link: https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/categoria/81/pss-0022025-quadro-geral-da-educacao/

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 19 e 23 de maio de 2025 , na sede da Secretaria, localizada na Avenida Redenção, nº 145, Centro. O atendimento ocorre no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h .

As vagas são destinadas a cargas horárias de 20h e 40h semanais, para os seguintes cargos: Professor de Língua Portuguesa, Professor de Ciências, Professor de Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês), Monitor de Creche, Monitor de Oficinas e Doméstica.

A Prefeitura de Tenente Portela lançou o Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025, com o objetivo de formar cadastro reserva para contratações temporárias de profissionais que atuarão na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

