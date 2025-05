Comissão debate porte de arma para vigilantes fora do horário de serviço

O parlamentar é autor do Projeto de Lei 1127/23, que possibilita o porte de arma de fogo de propriedade particular, em calibre permitido, para todos os integrantes da segurança privada devidamente credenciados na Polícia Federal, desde que estejam em atividade em alguma empresa de segurança privada ou transporte de valores. Atualmente, a arma utilizada por vigilantes pertence às empresas e só pode ser usada durante o serviço.

Coronel Ulysses afirma que se tornou-se comum a presença de vigilantes armados para proteger pessoas, manter a segurança de instalações públicas e privadas e realizar transportes de valores, em razão do aumento da insegurança e da criminalidade.

O debate atende a pedido do deputado Coronel Ulysses (União-AC) e será realizado às 16h30, no plenário 6.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (21) para discutir a concessão de porte de arma para vigilantes fora do serviço.

