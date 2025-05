Secretaria de Saúde promove palestra sobre prevenção de abusos

Casos suspeitos ou confirmados podem ser denunciados de forma anônima e gratuita por meio do Disque 100.

A atividade foi realizada na sexta-feira, 16, e conduzida pelas enfermeiras Vera Kuntz e Marcela Prochnow, da rede municipal de saúde, com a participação da psicóloga Bruna Kaufmann. Durante os encontros, os profissionais dialogaram com os estudantes sobre temas como prevenção de abusos, tipos de violência, formas de proteção e a importância da denúncia.

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado em 18 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Derrubadas promoveu uma importante ação de conscientização com os alunos do ensino médio da Escola Getúlio Vargas, nos turnos da manhã e da tarde.

