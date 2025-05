Exame descarta caso suspeito de gripe aviária em trabalhador de granja de Montenegro

Foi descartado, nesta terça-feira (20/5), o caso que era suspeito de influenza aviária em um trabalhador da granja de Montenegro, onde foi identificado foco da doença entre aves. O exame foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, laboratório de referência nacional para vírus respiratórios.

O levantamento de pessoas com sintomas gripais entre aquelas que tiveram contato com animais infectados vem sendo realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) desde a última semana, após a confirmação de casos de influenza aviária em aves da granja de Montenegro e no Zoológico de Sapucaia do Sul. O objetivo é identificar sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito, conforme os protocolos estabelecidos para a vigilância da doença.

O exame realizado pela Fiocruz utilizou o método de PCR, que analisa o material genético presente na amostra coletada. Também foram feitas análises para outros vírus respiratórios, como o da gripe (influenza) e da covid-19, todos com resultados não detectáveis.

Baixo risco de transmissão para pessoas

OCentro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) reforça que o risco de infecção por influenza aviária em humanos é considerado baixo.Atransmissão ocorrepredominantementeem pessoas com contato próximo e frequente com aves ou mamíferos infectados, vivos ou mortos.Adoença não é transmitida pelo consumo de alimentos bem cozidos ou preparadosadequadamente, e a transmissão entre pessoas éextremamentelimitada.