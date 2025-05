A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 1466/25 , do Poder Executivo, que reajusta a remuneração de várias categorias. O projeto tranca a pauta por ter urgência constitucional.

O tema foi objeto da Medida Provisória 1286/24 , que perde a vigência no dia 2 de junho.

