Município recebe premiação estadual por atenção à saúde da mãe e da criança

A Unidade Básica de Saúde de Barra do Guarita foi reconhecida com o certificado Ouro no programa "UBS Amiga da Mãe, Parceria e Criança", uma iniciativa da Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS), promovida pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.

O reconhecimento é concedido às equipes de saúde que atendem a critérios específicos voltados à atenção integral à saúde materno-infantil, incluindo cuidados durante o pré-natal, puerpério, puericultura e planejamento familiar.

Mais uma vez, a saúde pública de Barra do Guarita é destaque em nível estadual, resultado do trabalho comprometido da Secretaria Municipal de Saúde, liderada pela secretária Aline Balestrin, e do Governo Municipal, sempre empenhado em oferecer um atendimento de qualidade à população.