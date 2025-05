Município amplia atendimento com SERMulher e ambulatório indígena

O prefeito em exercício de Tenente Portela, Claudenir Scherer, acompanhado da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, e de outros secretários municipais, participou de dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da saúde pública no município.

Na terça-feira, 20, foi inaugurado o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher), instalado no Hospital Beneficente Santo Antônio. A nova estrutura é voltada ao cuidado integral da saúde da mulher, abrangendo desde ações de prevenção e promoção até o diagnóstico e tratamento de doenças como câncer do colo do útero, câncer de mama, além da investigação de casos de endometriose, infertilidade e climatério.

A expectativa é que o SERMulher realize anualmente 1.680 primeiras consultas médicas, 2.592 consultas com equipes multiprofissionais e 7.740 exames e procedimentos, o que deve contribuir significativamente para a redução das filas de atendimentos especializados no município. Para a implantação do serviço, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) repassou R$ 200 mil em parcela única, além de garantir um custeio mensal de R$ 125 mil.

Já na quarta-feira, 21, a comitiva da Prefeitura participou da inauguração do Ambulatório de Saúde Indígena, também na estrutura do Hospital Santo Antônio. A unidade foi criada para atender a população da Terra Indígena Guarita, e integra um grupo pioneiro no Estado contemplado com cofinanciamento por meio do Programa Assistir.

A iniciativa visa implementar equipes especializadas nas unidades hospitalares, com o objetivo de qualificar o acolhimento, atendimento e acompanhamento da comunidade indígena na rede de atenção especializada. O ambulatório foi incluído no programa em dezembro de 2024, por meio da Portaria SES nº 688/2024, e habilitado em janeiro de 2025, junto com outro serviço em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo.

Segundo a área técnica da SES, a implantação do serviço representa um importante avanço no reconhecimento da diversidade dos povos indígenas, assegura o direito ao cuidado diferenciado e reforça o compromisso com a equidade em saúde. A proposta também valoriza os saberes tradicionais, fortalece os vínculos com as comunidades e reafirma os princípios de universalidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ambos os atos contaram com a presença da presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, Mirna Braucks, e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, que destacaram o avanço na regionalização dos serviços e o compromisso com a saúde da mulher e da população indígena.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela