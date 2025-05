Três cooperativas construirão complexo de R$ 1,25 bilhão com fábrica de biodiesel no RS

Pelos documentos encaminhados pelo deputado à coluna, a área construída terá 60 mil metros quadrados, com fábrica, armazém e escritórios. A obra começará logo que sair a licença ambiental, prevista para 2025. Na construção, serão mil empregos. Na operação, prevista para 2028, serão 150 postos de trabalho diretos e 500 indiretos.

Batido o martelo para o anúncio de um investimento de R$ 1,25 bilhão para produção de biodiesel e outros derivados de soja em Cruz Alta, noroeste gaúcho, avisou a coluna o deputado estadual Rafael Braga Librelotto (MDB). Três cooperativas - Cotrijal, Cotripal e Cotrisal - se uniram para criar a Soli3. O grupo comprou 140 hectares. A apresentação do projeto será no dia 28.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.