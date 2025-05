Comissão aprova criação de serviço para localizar idosos desaparecidos

Próximos passos Já aprovado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa ; e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado , o projeto seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário da Câmara.

O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e recebeu parecer favorável do relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

A proposta aprovada exige ainda que, ao ser notificada, a autoridade policial repasse as informações a hospitais, entidades de assistência social e instituições que atendem pessoas idosas.

