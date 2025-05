Governo lança painel de mapeamento da rede de serviços do Programa TEAcolhe

O Geoportal da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (Iede), desenvolvido pelo governo do Estado, passa a contar, a partir desta quinta-feira (22/5), com o Painel de Mapeamento da rede de serviços do Programa TEAcolhe , iniciativa voltada para o cuidado integral às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A elaboração do painel é fruto da parceria entre a Secretaria da Saúde (SES) e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), responsável pela plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais, serviços e aplicações do Rio Grande do Sul.

“Um dos objetivos do geoportal da Iede é disponibilizar, de forma acessível e confiável, informações sobre segmentos diversos para a sociedade, colaborando para o fortalecimento de políticas públicas baseadas em dados. A inclusão do TEAcolhe na plataforma exemplifica como a ferramenta pode ser utilizada na área da saúde e, também, por outros órgãos do Estado”, destacou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

O painel do TEAcolhe permite identificar a localização dos serviços de referência de todos os 497 municípios do Estado, conectando usuários, famílias e profissionais das redes aos centros disponíveis no território gaúcho. Gestores e equipes envolvidas no programa conseguirão monitorar a expansão da rede de serviços, identificar áreas de melhoria e adaptar estratégias conforme necessidade.

“O lançamento deste recurso representa um passo importante no fortalecimento do TEAcolhe, centrado no cuidado integral às pessoas com autismo. Estamos ampliando a transparência, a integração e a capacidade de resposta dos serviços, de forma ampla e organizada”, afirmou a titular da SES, Arita Bergmann.

Em maio, o Geoportal da Iede foi relançado pelo Governo do Estado , trazendo avanços e melhorias, como nova identidade visual e linguagem moderna e adaptada para smartphones.

TEAcolhe

O Programa TEAcolhe busca garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com autismo. Sua estrutura possui três modalidades de serviços: Centros Macrorregionais de Referência (CMR), Centros Regionais de Referência (CRR) e Centros de Atendimento em Saúde (CAS). A descrição de cada um está disponível na página inicial do painel. Todos estão identificados no mapa para que usuários, gestores e profissionais possam conhecer os serviços de referência para o seu município.