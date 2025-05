Município recebe emenda parlamentar de R$ 320 mil para a saúde

Na manhã de quarta-feira, 21, o prefeito em exercício de Tenente Portela, Claudenir Scherer, recebeu no gabinete o assessor parlamentar Volmir Amaral, representante do deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS). A reunião contou com a presença de secretários municipais e lideranças partidárias.

Na ocasião, foi confirmada a destinação de uma Emenda Parlamentar Individual Impositiva no valor de R$ 320 mil, oriunda do Orçamento Geral da União (OGU) para 2025. O recurso será repassado pelo Ministério da Saúde e será utilizado para a estruturação da Rede de Serviços de Atenção à Saúde no município. A Prefeitura planeja aplicar o valor na aquisição de um veículo tipo van, que servirá de apoio logístico às equipes de saúde.

Claudenir Scherer agradeceu ao deputado Elvino Bohn Gass pelo apoio e ressaltou a relevância do investimento: “Esse recurso vai contribuir significativamente para melhorar o atendimento à população, garantindo melhores condições de trabalho às nossas equipes e mais qualidade nos serviços prestados”, afirmou o prefeito em exercício.

A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a ampliação e qualificação da rede municipal de saúde.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela