Tenente Portela amplia vacinação contra a gripe para toda a população

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela informa que a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população a partir de seis meses de idade. As doses estão sendo aplicadas nas salas de vacinas das ESF 1 e ESF 2.

Com a chegada do outono e a proximidade do inverno, aumenta a circulação dos vírus respiratórios, especialmente o da gripe (influenza). A vacina é a forma mais eficaz de prevenção, ajudando a reduzir complicações graves, internações e óbitos.

Embora o foco inicial fosse nos grupos prioritários, neste momento todas as faixas etárias podem se vacinar gratuitamente. A imunização é anual porque o vírus da gripe sofre mutações constantes, exigindo uma vacina atualizada a cada ano. Além da proteção individual, vacinar-se também contribui para reduzir a circulação do vírus e proteger toda a comunidade.

A vacinação em dia também desafoga os serviços de saúde, evitando sobrecarga nos hospitais e unidades de atendimento durante os meses mais frios. É uma ação simples, segura e altamente eficaz.

Atenção! Na próxima terça-feira, dia 27, haverá turno estendido até às 19h, exclusivo para vacinação contra a gripe.

Leve o CPF e a caderneta de vacinação. Proteja-se e proteja quem você ama!