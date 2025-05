Tenente Portela recebe selo estadual por excelência na saúde da mulher e da criança

O município de Tenente Portela foi contemplado com um importante reconhecimento da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do programa Amiga da Mãe, Parceria e Criança. A premiação destaca os avanços e boas práticas na atenção à saúde de gestantes, puérperas e crianças, consolidando o compromisso da cidade com a qualificação da atenção básica.

A entrega do selo ocorreu na quarta-feira, 21, durante solenidade realizada no Centro Cultural do município. A cerimônia contou com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

A distinção faz parte das ações da Rede Bem Cuidar e evidencia o papel de destaque de Tenente Portela na promoção de um atendimento mais humanizado, próximo e eficiente. Representando o município, a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF 2) foi reconhecida pelo trabalho comprometido e articulado, especialmente pelos esforços dos agentes comunitários de saúde.

Para a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, o prêmio é resultado direto do empenho coletivo e da prioridade dada à saúde pública.

— É um reconhecimento que nos inspira a seguir investindo em políticas públicas que coloquem a vida das pessoas no centro das decisões — destacou.

