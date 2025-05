Mobilização vacina profissionais da indústria em todo o país

Uma mobilização nesta sexta-feira (23) está imunizando milhares de profissionais da indústria de todo o país, contra gripe (influenza) e outras doenças . A ação, em parceria com o Ministério da Saúde, é um desdobramento do Dia D de Vacinação contra a gripe, realizado no dia 10 de maio, que imunizou 1,5 milhão de pessoas.

Vários pontos de vacinação foram instalados em empresas de 25 estados e do Distrito Federal.

“Esse é um ato em que o SUS [Sistema Único de Saúde] vem para a indústria, ele vem para os espaços onde as pessoas estão para proteger a vida. É um ato para dizer que a vacina é segura e é importante para a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Ilano Barreto, durante vacinação em uma gráfica da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o Sesi , a expectativa, com a mobilização desta sexta-feira e as ações vacinais realizadas rotineiramente nas indústrias, é imunizar 1 milhão de trabalhadores do setor, até junho deste ano.

Segundo o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior, a ideia dessas vacinações dentro das empresas é facilitar o acesso do trabalhador aos imunizantes .

“É sempre bom lembrar que, normalmente o trabalhador está trabalhando no horário em que as unidades básicas de saúde estão fazendo as vacinações. Levar isso para dentro é dar oportunidade a essa população que, por falta de tempo, acaba não se vacinando”.

Edna Maria, que trabalha em uma confecção de roupas, aproveitou a montagem do ponto de vacinação na porta da gráfica, em São Cristóvão, na zona norte da cidade, para se vacinar contra a gripe no caminho para o trabalho.