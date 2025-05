Hospital Unimed Noroeste/RS celebra 20 anos de história e dedicação à vida

Valorizar o passado, viver o presente, construindo o futuro. Nesta sexta-feira, 23, o Hospital Unimed Noroeste/RS completa 20 anos de presença macrorregional. Foi nesta data que a instituição deu início, efetivamente, aos atendimentos. Em sua história, destacam-se o cuidado, o compromisso com a saúde e a dedicação à vida. A implantação do serviço, em 2005, representou importante marco para qualificar a estrutura de saúde na região. Sua evolução nessas duas décadas é alcançada pelos constantes investimentos na estrutura física, na incorporação de novas tecnologias e na qualificação profissional para entregar atendimento humanizado, com a excelência da marca Unimed. Protocolos multidisciplinares reforçam a segurança durante a jornada do paciente, minimizando possíveis riscos no ambiente hospitalar.

Visão de futuro - Desde sua implantação, o Hospital Unimed é referência para clientes do Sistema Unimed, de convênios e particulares de Ijuí e da região. “É motivo de muito orgulho para nossa cooperativa comemorar esta data. Nosso Hospital é resultado de uma visão de futuro, que além de buscar entregar serviços de qualidade aos clientes, tem por objetivo oferecer um ambiente seguro e qualificado para atuação médica. Assim, seguimos alinhados historicamente ao compromisso de proporcionar soluções em saúde, valorizar nossos associados e garantir a satisfação dos clientes”, observa o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

Qualificação constante - Nesta data comemorativa, a instituição recorda seu passado, investindo no presente, para construir um futuro cada vez mais sólido. Algumas melhorias que estão em andamento ou sendo projetadas são: revitalização do complexo hospitalar, ampliação do Laboratório para aumentar a capacidade de atendimento, adequação da subestação de energia, adequações para a unidade de endoscopias, incorporação de novas tecnologias diagnósticas, novo leito de UTI Neonatal, entre outras. “É nosso compromisso oferecer serviços de qualidade, com profissionais capacitados e alta tecnologia, garantindo uma entrega qualificada aos nossos beneficiários e clientes. E assim avançamos para o futuro”, salienta o diretor de serviços próprios da cooperativa, médico Alexandre Vaz.

“Cuidado que retrata nossa história” – A campanha alusiva aos 20 anos, com o mote “Cuidado que retrata nossa história”, enaltece, em suas peças publicitárias, especialmente através de fotos e vídeos, as pessoas e as memórias construídas no ambiente hospitalar. Valoriza esperança, coragem, amparo, acolhimento, expectativa, alegria e protagonismo profissional. Estimula recordar diferentes momentos e emoções vivenciados por médicos, colaboradores, clientes e seus familiares, sempre com o toque e a palavra humanizada que somente o jeito de cuidar Unimed proporciona.

Como parte das comemorações, serão plantadas cinco mudas de Ipê no Jardim Terapêutico (Healing Garden), próximo às Unidades de Internação. Esta é uma tradição da instituição a cada cinco anos, que evidencia a responsabilidade socioambiental como um valor adotado pela Unimed e incentivado permanentemente.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)