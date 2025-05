Município recebe selo do programa Amiga da Mãe, Parceria e Criança

O município de Derrubadas foi, mais uma vez, reconhecido por suas ações voltadas à promoção da saúde. A cidade recebeu o selo do programa Amiga da Mãe, Parceria e Criança, promovido pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.

A cerimônia de entrega ocorreu na quarta-feira, 21, no Centro Cultural de Tenente Portela, com a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann. Além de Derrubadas, outros 25 municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde foram contemplados.

A certificação integra a Rede Bem Cuidar e reconhece o cuidado qualificado oferecido a gestantes, puérperas e crianças. O reconhecimento reflete a excelência do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Representaram o município no evento a psicóloga e gestora da Rede Bem Cuidar, Bruna Kaufmann, e a técnica de enfermagem do ESF, Mara Gaviraghi, que participaram da cerimônia com entusiasmo e orgulho.

A conquista é resultado do esforço conjunto da equipe da Unidade Básica de Saúde de Derrubadas, especialmente dos agentes comunitários de saúde, que desempenham um papel fundamental no atendimento humanizado e integral à população. A dedicação da equipe garantiu o alcance das metas propostas com alto padrão de qualidade.

Para o secretário municipal de Saúde, Ângelo Oliveira, a certificação reafirma o compromisso de Derrubadas com uma atenção básica eficaz e humanizada. “Seguiremos firmes no propósito de avançar nas metas e ações dos próximos ciclos, sempre colocando o cuidado com as pessoas no centro das nossas políticas públicas”, afirmou.

Este não é o primeiro reconhecimento estadual obtido pelo município. Derrubadas já foi agraciada com o Selo Ouro da UBS Amiga do Idoso, consolidando uma rede de atenção que acompanha o cidadão em todas as fases da vida — do nascimento à terceira idade.