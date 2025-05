Hospital Santo Antônio e Território Pachamama recebem recursos de emenda parlamentar

Na noite de sexta-feira, 23, a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela sediou a cerimônia oficial de entrega de emendas parlamentares indicadas pela deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). O ato foi articulado e representado localmente pelo deputado estadual Leonel Radde, com o apoio da Articulação AVANTE do Partido dos Trabalhadores.

Ao todo, foram entregues R$ 500 mil em recursos destinados a duas importantes instituições do município:

- R$ 300 mil para o Hospital Santo Antônio, voltados ao custeio de serviços hospitalares e ambulatoriais, visando o cumprimento de metas e melhoria na assistência à população;

- R$ 200 mil para o Território Pachamama, fortalecendo ações sociais e comunitárias no âmbito do desenvolvimento humano e sustentável.

Durante a solenidade, Leonel Radde destacou o caráter coletivo da conquista e o envolvimento de diversas lideranças locais, como Lauro, Claudinho, Regina, Emílio e Daniela. “Essa emenda da deputada Maria do Rosário foi viabilizada graças à articulação de muitos companheiros aqui de Tenente Portela. São R$ 300 mil para o Hospital Santo Antônio e mais R$ 200 mil para o Território Pachamama, dois investimentos fundamentais para a saúde e o desenvolvimento social”, afirmou o parlamentar.

Radde também abordou a importância do engajamento político e do fortalecimento da democracia representativa. “É muito simbólico que estejamos reunidos numa sexta-feira à noite para discutir política, enquanto tantas vezes o tema é evitado. Isso mostra que acreditamos na organização da luta e na ocupação legítima dos espaços de decisão”, disse. Ele ressaltou ainda que representantes eleitos devem agir como porta-vozes da população, governando para todos, inclusive para aqueles que não votaram neles.

A Articulação AVANTE agradeceu a presença do público e reforçou a importância da participação popular em atos como este, que evidenciam o compromisso com a transparência e com o fortalecimento das instituições locais.