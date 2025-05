Polícia Civil apreende 113 gramas de cocaína após fuga de motociclista em Três Passos

O motociclista conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado. A investigação segue em andamento para identificar o suspeito e apurar as circunstâncias do caso.

Após diligências na região, os agentes localizaram o entorpecente abandonado e procederam com a apreensão do material, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais.

