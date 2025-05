Governador entrega Licença Prévia e de Instalação a novo complexo imobiliário e de lazer em Gramado

O Governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), órgão licenciador vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou a entrega da Licença Prévia e de Instalação Unificadas ao empreendimento da empresa DC Paradisus LTDA (Club Med), neste sábado (24/5), em Gramado.

Conforme o governador Eduardo Leite, que participou da entrega da licença, o Estado está fazendo uma série de ações em termos de mobilidade para qualificar os acessos à Serra, desde a rodovia para o aeroporto de Vila Oliva, até a preparação de concessão de rodovias na região das Hortênsias.

“Esse magnífico empreendimento do Club Med chega para agregar com toda a sua expertise, com toda a sua conexão mundial, como um elemento para qualificar ainda mais a experiência que o povo e os empreendedores de Gramado oferecem aos visitantes, dando uma enorme contribuição ao desenvolvimento do nosso Estado", afirmou Leite.

A licença contempla a construção do Complexo Turístico e de Lazer, localizado na Estrada do Caracol, Mato Queimado, em Gramado, que ocupa um terreno de 128.354,57 m², sendo 36 hectares de área útil.

O projeto total prevê investimento de R$ 1 bilhão para a construção de um complexo de lazer e entretenimento composto por: resort, residências anexas ao resort, complexo esportivo, piscinas, playground, portaria, praça, restaurante estufa, heliponto, edifício-garagem, centro de eventos, estação de tratamento de esgoto, alojamento de colaboradores, entre outros. Também será construído um teleférico com pista de esqui com altura mínima de nove metros sobre a Área de Preservação Permanente (APP).

O CEO do empreendimento Club Med, Janyck Daudet, ressaltou que o projeto tem ambição de atrair não apenas turistas do Estado e do país, mas, também, do mundo, colocando, assim, Gramado na rota de turistas de diferentes nacionalidades.

Com validade até 13 de maio de 2030, a LPI abrange a instalação de infraestruturas para a área de lazer, atesta a viabilidade ambiental do empreendimento e autoriza sua implantação, condicionada ao cumprimento de exigências técnicas e legais.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, destaca que o documento representa uma etapa fundamental para viabilizar o início das obras com segurança ambiental e jurídica.

“Reafirmamos aqui o nosso compromisso, como Estado, com o desenvolvimento sustentável e com a crença de que desenvolver também significa preservar e conservar. Cumprindo todos os ritos ambientais, temos certeza que esse empreendimento será transformador para a região”, avaliou a secretária.

O presidente da Fepam, Renato Chagas, destaca a atuação da fundação, que assegura que os projetos no Rio Grande do Sul sejam implementados com responsabilidade ambiental.