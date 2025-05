Propriedades no raio de dez quilômetros do foco de gripe aviária começam a receber segunda visita

A segunda visita nas propriedades rurais que ficam dentro do raio de dez quilômetros do foco de gripe aviária em Montenegro foram iniciadas no sábado (24/5). Fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) visitaram 156 propriedades, de um total de 255 que englobam este segundo ciclo. Neste domingo (25), as atividades de vigilância prosseguem.

As quatro barreiras sanitárias seguem em funcionamento, 24 horas por dia.

Sobre a gripe aviária

A influenza aviária, ou gripe aviária, é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, inclusive o ser humano. A transmissão acontece pelo contato com aves doentes e também por meio da água e de materiais contaminados.

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo. Assim, não há nenhuma restrição nesse sentido.

Todas as suspeitas da doença – que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves – devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp(51) 98445-2033.

Balanço até sábado (24)

Barreiras sanitárias

Quatro barreiras

Área de foco (três quilômetros): um bloqueio e duas barreiras sanitárias

Área de vigilância (dez quilômetros): uma barreira sanitária

3.495 veículos abordados e desinfetados (acumulado)

Propriedades visitadas

Área de foco (três quilômetros): 19 propriedades de subsistência (conclusão do terceiro ciclo)

Área de vigilância (dez quilômetros): 156 propriedades (início do segundo ciclo)

Equipes envolvidas

Servidores da Seapi: 49 entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e outros cargos

Servidores do Mapa: três

Servidores da Prefeitura de Montenegro: cinco

Servidores da Brigada Militar: 30

Servidores do Corpo de Bombeiros: cinco