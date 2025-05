Plantio de ipês marca 20 anos de história do Hospital Unimed Noroeste/RS

Uma tradição consolidada. Há cada cinco anos, para marcar seu aniversário, o Hospital Unimed Noroeste/RS recebe o plantio de mudas de Ipê. O gesto simboliza tanto os frutos do crescimento da instituição, quanto a responsabilidade socioambiental, o cuidado com a saúde e o compromisso com o futuro. A atividade foi realizada na manhã desta sexta-feira, 23, data em que o Hospital Unimed iniciou, efetivamente, seus atendimentos, em 2005, celebrando agora 20 anos de atuação. As mudas foram plantadas no Jardim Terapêutico (Healing Garden), localizado próximo às Unidades de Internação.

Realizaram o plantio: o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros; o médico cooperado, Edmar Grimm Berg, também ex-presidente da Unimed Noroeste/RS; o diretor-executivo da Unimed Noroeste/RS, médico Fernando Bueno; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ijuí (ACI), Juliano Beck; o médico cooperado, Jorge Montardo, presidente da Unimed Noroeste/RS no ano da aquisição do primeiro terreno; a copeira do Hospital Unimed, Leila Stein Golle, que atua no Serviço de Nutrição e Dietoterapia (colaboradora desde 2005); o médico cooperado, Ibrahim El Ammar, presidente no período de construção e inauguração do complexo hospitalar; o enfermeiro do Hospital Unimed, Jonatan Sarreta (colaborador desde 2005); a gerente de Recursos Humanos, Sandra Carneiro (colaboradora desde 2001); e o presidente da Câmara de Vereadores de Ijuí, Rodrigo Noronha.

O presidente do Conselho de Administração da cooperativa, médico Volnei Santos Malheiros, ressaltou que o Hospital Unimed nasceu de uma visão de futuro da cooperativa, que investiu em um hospital próprio para oferecer mais qualidade aos clientes Unimed, bem como ser um instrumento de valorização do trabalho médico. “Não dá para falar deste momento sem lembrar do passado. Quem não tem um passado, dificilmente consegue um presente positivo, para construir um futuro. Sonho, empreendedorismo, pensar no cooperativismo e, assim, hoje, nosso Hospital é uma referência macrorregional”, complementou.

Da mesma forma, o diretor de Serviços Próprios, médico Alexandre Vaz, destacou a importância da instituição para a região. “É nosso compromisso oferecer serviços de qualidade, com profissionais capacitados e alta tecnologia, assegurando uma entrega qualificada a todos que confiam a saúde à nossa marca”, salientou.

O médico Ibrahim El Ammar, que foi gestor da cooperativa na importante fase de construção e inauguração, destacou que o Hospital Unimed ajudou a consolidar Ijuí como polo regional de saúde. “Nos orgulha muito e ficamos felizes de comemorarmos essa data, olhando para o futuro, trabalhando juntos para seguir em frente”, observou.

Campanha – Momento marcante e de muita emoção. Assim, pode-se resumir esta data para todos aqueles que recordaram, que voltaram, por instantes, suas memórias ao passado. Na recepção comemorativa, os convidados puderam, simbolicamente, “viajar no tempo”, ao conferirem vídeos produzidos, alusivos às duas décadas da implantação do hospital próprio da Unimed Noroeste/RS.

