Comissão debate os 10 anos da encíclica "Laudato Si" sobre meio ambiente

O debate foi solicitado pelo deputado Padre João (PT-MG). “É imprescindível elucidarmos a encíclica Laudato Si como ferramenta hábil ao enfrentamento das mudanças climáticas a partir de um método de cuidados com a nossa Casa Comum à luz da Ciência e que tem por vistas a justiça socioambiental”, afirma.

Publicada em 2015 pelo papa Francisco, o documento afirma que a crise climática é também uma crise social e propõe mudanças no modelo de desenvolvimento, nos estilos de vida e na gestão dos recursos naturais.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.