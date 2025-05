Secretaria de Saúde realiza roteiro de vacinação no interior de Miraguaí

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí inicia, nesta terça-feira (27), um roteiro de vacinação no interior do município. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de exposição a doenças transmissíveis, especialmente a gripe.

De acordo com o secretário de Saúde, Valdeliro Pretto da Silva (Pretinho), todas as pessoas com mais de seis meses de idade poderão receber a vacina contra a gripe. Para se vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

Confira o roteiro completo:

Terça-feira – 27 de maio

08h30 – Escola de Linha Braço Forte

09h30 – Salão de Linha Progresso

10h30 – Escola de Colônia Nova

11h30 – Salão de Sítio Gabriel

14h00 – Salão de Bela Vista

15h30 – Linha Manoelinha

Quarta-feira – 28 de maio

08h30 – Linha Xirú

09h30 – Lajeado Tigre

10h30 – Barca do Soares

14h00 – Linha Bonita

15h00 – Salão de Coxilha Ouro

Quinta-feira – 29 de maio

08h30 – Salão de Irapuazinho

09h30 – Escola de Esquina Ouro

10h30 – Escola de Linha São Paulo

14h00 – Salão da Linha Santo Antônio

15h00 – Clube de Linha 1º de Maio

Sexta-feira – 30 de maio

08h30 – Escola de Lajeado Guarapuava

09h30 – Salão de Lajeado Mangueirão

10h30 – Escola de Lajeado Graxa

11h30 – Escola de Lajeado Moinho

14h00 – Salão de Linha Aparecida

15h00 – Escola de Água Fria

16h00 – Localidade de Lajeado Ouro

Segunda-feira – 2 de junho

08h30 – Escola de Irapuá

14h00 – Escola de Tronqueiras

A Secretaria reforça a importância da vacinação para a proteção individual e coletiva, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. A população é convidada a participar e manter sua situação vacinal em dia.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7