Reunião fortalece atuação de agentes de saúde e visitadores do PIM

Na manhã de segunda-feira, 26, o auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Miraguaí sediou uma importante reunião de alinhamento. O encontro reuniu Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Visitadores do Programa Primeira Infância Melhor (PIM), com o objetivo de reforçar estratégias de atuação e aprimorar a assistência à comunidade.

A reunião contou com a presença de Valdelirio Pretto da Silva, Secretário Municipal de Saúde, e Elenir Teresinha da Silva, Secretária de Assistência Social. Ambos ressaltaram a importância da integração entre os profissionais para oferecer um atendimento mais eficiente e alinhado com as novas metas do Ministério da Saúde.

Durante o encontro, foram abordadas ações voltadas à saúde preventiva, visitas domiciliares e o fortalecimento da rede de apoio às famílias. Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria dos serviços de saúde e a valorização dos profissionais que atuam diretamente na promoção do bem-estar da comunidade.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7