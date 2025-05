Festival Fronteiras transforma centro de Porto Alegre em experiência imersiva

O pensamento ocupa as ruas de Porto Alegre no próximo fim de semana. Na sexta-feira (30/5) e sábado (31/5), o Festival Fronteiras transforma o Centro Histórico da capital gaúcha em um grande espaço de ideias, arte e cultura. Com novo formato, o evento estará no espaço público com uma programação imersiva, realizada simultaneamente em dez palcos no entorno da Praça da Matriz, com atividades pagas e gratuitas.

Com a proposta de romper com o formato tradicional de palestras em auditórios, o Festival Fronteiras busca criar uma experiência mais aberta e conectada com a cidade e o público. O evento tem o objetivo de oferecer, além dos conteúdos intelectuais, uma experiência imersiva e interativa, em que o conhecimento se encontra com a arte e a convivência.

Espaços foram pensados de forma a oferecer experiências distintas e complementares -Foto: João Pedro Gonçalves/Secom

Os espaços foram pensados de forma a oferecer experiências distintas e complementares. Nos três palcos fechados – Arena, Salão Nobre da Catedral Metropolitana e Multipalco Eva Sopher – acontecem entrevistas e diálogos com cerca de 40 pensadores, em encontros inéditos e exclusivos. “A proposta é substituir a lógica de palestras, que as pessoas só sentam, assistem e vão embora, por conversas originais, que não vão acontecer em outros lugares, repetindo um conteúdo que escutaram em um dia e vão ouvir de novo no outro. Tivemos a necessidade de criar uma vivência mais imersiva”, explicou Felipe Pimentel, curador do Festival Fronteiras.

Localizada entre o Theatro São Pedro e o Palácio da Justiça, a Arena vai receber lançamentos de livros, seguidos por entrevistas e sessões de autógrafos com os autores. Outras sessões também acontecem no espaço da Livraria da Travessa, em frente à Catedral de Porto Alegre. Já na Sala de Música do Theatro, a proposta é mais intimista: encontros com autores em um ambiente para até 100 pessoas, voltados a conversas mais profundas sobre obras recém-lançadas. A Sala de Dança, do Multipalco, abriga atividades livres, como práticas de meditação.

Arena vai receber lançamentos de livros, seguidos por entrevistas e sessões de autógrafos com os autores -Foto: João Pedro Gonçalves/Secom

O Palco da Praça Matriz recebe a programação musical do evento, tendo o Monumento a Júlio de Castilhos como pano de fundo das apresentações gratuitas. A cenografia foi pensada com o objetivo de preservar a beleza do local, sem interferir na arquitetura e marcos históricos da praça.

No Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o público poderá assistir a diversos saraus durante os dias de evento, enquanto o Palácio da Justiça recebe entrevistas e rodas de conversa.

A ambientação do Centro Histórico será complementada por uma iluminação cênica em edifícios emblemáticos, como o Palácio Piratini, o Theatro São Pedro, a Catedral Metropolitana, o Memorial do MP-RS e o Palácio da Justiça. A Praça também receberá uma exposição artística montada de forma sutil, integrando-se ao ambiente urbano sem sobrecarregá-lo.

Com essa configuração, o Festival Fronteiras se propõe a transformar o Centro histórico de Porto Alegre em um território de encontros, conhecimento e celebração da cultura – um convite aberto à cidade para pensar, sentir e compartilhar.