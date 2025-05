Inscrições para bolsas integrais do Mais Médicos vão até 6 de junho

Estão abertas inscrições para bolsas integrais para cursar medicina no Instituto de Educação Médica (Idomed), ofertadas no âmbito do programa Mais Médicos.

As inscrições são para as unidades de:

Açailândia, no Maranhão;

Alagoinhas e Juazeiro, na Bahia;

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro;

Castanhal, no Pará;

Jaraguá do Sul, em Santa Catarina; e

Iguatu, Quixadá e Canindé, no Ceará.

Os candidatos precisam ter nascido nessas localidades.

O prazo para se inscrever vai até as 18h do dia 6 de junho e as aulas começam no segundo semestre deste ano. Os prazos e as exigências específicas de cada unidade participante estão disponíveis em editais, na internet .

Os interessados precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 a 2024. Além disso, precisam ter renda familiar per capita menor que um salário mínimo e meio (o equivalente a R$ 2.277) e ter certificado de conclusão de ensino médio completo em escola pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Apenas podem concorrer aqueles que ainda não tiverem nenhum diploma de ensino superior. Mais informações podem ser obtidas no site do idomed .

O Idomed é um grupo que reúne 18 escolas de medicina e conta com mais de 9 mil alunos distribuídos em várias regiões do Brasil.

O programa federal Mais Médicos tem o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) levando profissionais da área para regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade.

O programa também incentiva a formação de profissionais. Os beneficiados precisam se comprometer a atuar no SUS.