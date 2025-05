Tenente Portela abraça o Dia do Desafio 2025

Nesta quarta-feira, 28, Tenente Portela se une a milhares de cidades nas Américas para participar do Dia do Desafio 2025. O evento é um dos maiores movimentos mundiais de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas. Chegando à sua 30ª edição, a campanha reforça o compromisso com a promoção da saúde, bem-estar e integração social através do esporte.

No município, as atividades são coordenadas pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com o SESC/Santa Rosa. Durante todo o dia, a população está convidada a praticar qualquer tipo de atividade física por pelo menos 15 minutos. Todas as escolas municipais terão programações específicas para marcar a data, e empresas e entidades também estão sendo incentivadas a promover ações alusivas.

Além do incentivo à atividade física, o Dia do Desafio em Tenente Portela também promoverá a solidariedade, com a arrecadação de leite UHT para instituições atendidas pelo programa Mesa Brasil. As doações podem ser feitas em qualquer escola da Rede Municipal de Ensino ou diretamente na Prefeitura.